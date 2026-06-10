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Programa Procacti para incentivar al alumnado de la FP en Pontevedra

Programa Procacti para incentivar al alumnado de la FP en Pontevedra

Rafa Vázquez

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Programa Procacti para incentivar al alumnado de la FP en Pontevedra

Rafa Vázquez

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El CIFP A Xunqueira de Pontevedra ha puesto en marcha el Programa Procacti para mejorar la motivación, la convivencia y la implicación del alumnado de FP mediante el trabajo por proyectos. La iniciativa, nacida de la formación permanente del profesorado, combina medidas organizativas, metodológicas y de convivencia, como la coordinación docente, el trabajo intermodular, compromisos educativos y hábitos saludables.

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