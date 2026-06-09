Gustavo Santos / Eli Regueira

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La reforma del Mercado de Abastos

La reforma del Mercado de Abastos de Pontevedra no obligará a cerrar el edificio ni a enviar a los vendedores a casa. La actuación, que estaba previsto iniciar de forma inmediata, se retrasará hasta septiembre para evitar que las obras coincidan con la campaña de verano, la época de mayor actividad comercial para los placeros. El plan pasa ahora por compatibilizar los trabajos con la venta diaria mediante traslados provisionales de puestos de un patio a otro. Más información