Deputación de Pontevedra

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«A derradeira leición do mestre» ya viaja hacia Pontevedra: así fue el proceso de embalaje

El vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafa Domínguez, ha asistido este lunes en el Centro Galicia de Buenos Aires al proceso de salida del cuadro «A derradeira leición do mestre», pintado por Castelao en 1945 y que este verano se exhibirá en el Museo de Pontevedra. El cuadro fue descolgado de su localización habitual en esta entidad de la diáspora gallega en Argentina y fue embalado para su transporte a Galicia, a donde está previsto que llegue el 17 de junio. «Hay obras que pertecen al patrimonio de un museo y otras forman parte del alma de un pueblo. 'A derradeira leición do mestre' es una de ellas», aseguró Domínguez. Más información