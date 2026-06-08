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Empieza el derribo del edificio de Pontevedra incendiado hace un año
Hace casi un año, en julio de 2025, un incendio calcinaba prácticamente por completo el inmueble del número 4 de la calle Marqués de Riestra. El pasdo abril llegó la «piqueta» a la zona para acometer su derribo. La intención es dejar en pie parte de la fachada y los bajos. Más información
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