Secciones

Es noticia
Vive VigoDepuración aguas GaliciaPeiraos do SolporVilla de PitanxoGallegos sin vacacionesExtrema delgadezCelta y Mundial
instagramlinkedin
El tradicional curro de Torroña

El tradicional curro de Torroña

Pedro Mina

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El tradicional curro de Torroña

Pedro Mina

Torroña
RRSS WhatsAppCopiar URL

La parroquia de Burgueira, en Oia, fue el escenario del curro de Torroña, una de las citas más emblemáticas de la Serra da Groba, que reunió cerca de 600 caballos y más de un centenar de potros. Durante la mañana los equinos fueron conducidos hasta el recinto para proceder durante la tarde a las tradicionales labores de rapa, desparasitación y marcaje, fundamentales para mantener el control sanitario y la conservación de los caballos salvajes que viven durante todo el año en libertad en estos montes. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents