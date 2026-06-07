Pedro Mina

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El tradicional curro de Torroña

La parroquia de Burgueira, en Oia, fue el escenario del curro de Torroña, una de las citas más emblemáticas de la Serra da Groba, que reunió cerca de 600 caballos y más de un centenar de potros. Durante la mañana los equinos fueron conducidos hasta el recinto para proceder durante la tarde a las tradicionales labores de rapa, desparasitación y marcaje, fundamentales para mantener el control sanitario y la conservación de los caballos salvajes que viven durante todo el año en libertad en estos montes. Más información