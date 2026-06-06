Rafa Vázquez

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

La undécima edición de la Gladiator Race convirtió la Illa das Esculturas de Pontevedra en un espectáculo de fuerza y resistencia

Reptar por el suelo, cargar pesos de todo tipo, escalar muros o superar pirámides son algunas de las feroces pruebas que los valientes corredores de la Gladiator Race realizaron durante su carrera de 6,5 kilómetros totales. Una prueba con arraigo en la ciudad, de hecho, afrontó su undécima edición y batió el récord histórico de participación. Un total de 2.800 participantes, entre los 2.400 adultos que ya compitieron, con las salidas entre las 16.00 y las 19.15 horas de la decimocuarta y última tanda, y los cuatrocientos niños que compiten este domingo, hicieron de la Illa dos Escultores una estampa de fuerza extrema y resistencia feroz. Más información