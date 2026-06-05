Gustavo Santos

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El IES A Xunqueira I expone los trabajos del alumnado del Bachillerato de Artes

Los trabajos del Bachillerato de Artes del IES A Xunqueira I llenan estos días el centro de color, talento y creatividad con una exposición que reúne el recorrido artístico del alumnado de primero y segundo curso. Aulas, pasillos y espacios comunes se han convertido en una pequeña galería abierta al día a día del instituto, donde cada pieza cuenta una parte del proceso vivido durante el curso. Más información