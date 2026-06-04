Rafa Vázquez

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Pontevedra celebra el fin de una polémica PAU

Los nervios quedaron atrás este jueves en Pontevedra al mismo ritmo al que volaban los apuntes por los aires. Tras tres días llenos de exámenes, los estudiantes que se presentaron a la PAU 2026 cerraron la prueba con una mezcla de alivio, cansancio, incertidumbre y unas insaciables «ganas de verano". En las inmediaciones del campus, varios grupos celebraron el final de una etapa marcada por largas jornadas de estudio, repasos de última hora y alguna polémica que también se coló en las conversaciones en los pasillos.