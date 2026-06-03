Gustavo Santos

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La AECC de Pontevedra sale a la calle por el Día Mundial Sin Tabaco

La AECC de Pontevedra salió a la calle para concienciar sobre los efectivos nocivos de fumar. Invitó a la ciudadanía a realizar una cooximetría, para medir la cantidad de CO (monóxido de carbono) en el aire espirado. Una de las participantes fue la pontevedresa Mariú Pendás, de 68 años, fumadora desde los 18. Ahora lleva ya 8 meses sin fumar y su resultado de la prueba así lo demuestra, ya que solo dio 3 de CO (ppm), todo un ejemplo a seguir.