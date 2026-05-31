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La XXI Pedalada de Campolongo llena de bicicletas las calles de Pontevedra

La XXI Pedalada de Campolongo llena de bicicletas las calles de Pontevedra

Gustavo Santos

La XXI Pedalada de Campolongo llena de bicicletas las calles de Pontevedra

Gustavo Santos

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La XXI Pedalada de Campolongo volvió este domingo a llenar de bicicletas las calles de Pontevedra en una jornada de convivencia y concienciación ambiental. Escolares, familias y vecinos participaron en la marcha ciclista organizada por la ANPA San Xosé para reivindicar el uso de transportes ecológicos y una movilidad más sostenible con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. Más información

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