Gustavo Santos

La XXI Pedalada de Campolongo llena de bicicletas las calles de Pontevedra

La XXI Pedalada de Campolongo volvió este domingo a llenar de bicicletas las calles de Pontevedra en una jornada de convivencia y concienciación ambiental. Escolares, familias y vecinos participaron en la marcha ciclista organizada por la ANPA San Xosé para reivindicar el uso de transportes ecológicos y una movilidad más sostenible con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. Más información