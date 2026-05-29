Guardia Civil

Nueve detenidos en Pontevedra por tráfico de drogas y fármacos

Las nueve personas detenidas el pasado miércoles en Sanxenxo, Poio y Vilaboa integraban, según los investigadores, dos células «organizadas y muy activas» dedicadas al tráfico de cocaína, hachís, tabaco y medicamentos a gran escala. Estas dos células, que integraban un único grupo criminal, estaban asentadas en dos de estos municipios, Sanxenxo y Vilaboa, y operaban en todas las Rías Baixas. Así lo han acreditado las autoridades con un operativo conjunto desplegado por la Guardia Civil y la Policía Nacional y que ha sido bautizado como operación «Bordafi/Dado».