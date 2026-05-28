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Alumnado del IES Sánchez Cantón de Pontevedra participa en un juicio simulado sobre violencia de género

Alumnado del IES Sánchez Cantón de Pontevedra participa en un juicio simulado sobre violencia de género

Rafa Vázquez

Alumnado del IES Sánchez Cantón de Pontevedra participa en un juicio simulado sobre violencia de género

Rafa Vázquez

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Alumnado de 4.º de ESO del IES Sánchez Cantón de Pontevedra participaron en los Juzgados de A Parda en un juicio simulado sobre violencia de género entre adolescentes. La actividad recreó un caso ficticio de acoso, lesiones y difusión de imágenes íntimas para que los estudiantes conocieran de cerca el funcionamiento de la justicia. Más información

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