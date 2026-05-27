Rafa Vázquez

Tartas, pulseras y buenas causas en la mañana solidaria de Pontevedra

Estudiantes de secundaria de colegios de toda la provincia de Pontevedra llenaron este miércoles la Praza da Ferrería de Pontevedra con puestos en los que vendieron tartas de queso, galletas, gominolas, pulseras y otros productos. La iniciativa, que ocupó la plaza durante toda la mañana, combinó espíritu emprendedor y solidaridad, ya que todos los participantes destinaban un porcentaje de lo recaudado a una ONG o asociación elegida por ellos. En algunos centros, además, los beneficios servirán para financiar la excursión de fin de curso.