Rafa Vázquez

Pontevedra sale a la calle en contra de las celulosas

Cientos de personas han vuelto a calzarse las zapatillas de caminar para defender una ría que consideran hipotecada y, de nuevo, para levantar un muro humano que cruza el mapa gallego hasta la comarca de A Ulloa. Los organizadores han querido que los pasos de los manifestantes encaren directamente el corazón administrativo de la ciudad, allí donde Altri tiene su sede. El objetivo es explícito: exigir el cerrojazo definitivo a la planta de Palas de Rei tras el reciente parón administrativo derivado de las trabas en la subestación eléctrica.