Gustavo Santos

Carmen Adán Nogueira recibió un ramo de flores del alcalde de Pontevedra por sus 106 años

La última vez que el alcalde de Pontevedra visitó a Carmen Adán Nogueira fue en el año de la pandemia, en 2020. «No sé qué pudo pasar, que no volvimos por aquí», reconoció él a la centenaria, a la que le dijo que «creo que eres la mayor de todos los que hay en el municipio». Y es que en la Boa Vila son actualmente 88 las personas que tienen 100 o más años. La mayoría, como es habitual, son mujeres, 66. Celebrar la longevidad es una suerte y este domicilio de Campolongo es todo un ejemplo. Más información