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Carmen Adán Nogueira recibió un ramo de flores del alcalde de Pontevedra por sus 106 años

Carmen Adán Nogueira recibió un ramo de flores del alcalde de Pontevedra por sus 106 años

Gustavo Santos

Carmen Adán Nogueira recibió un ramo de flores del alcalde de Pontevedra por sus 106 años

Gustavo Santos

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La última vez que el alcalde de Pontevedra visitó a Carmen Adán Nogueira fue en el año de la pandemia, en 2020. «No sé qué pudo pasar, que no volvimos por aquí», reconoció él a la centenaria, a la que le dijo que «creo que eres la mayor de todos los que hay en el municipio». Y es que en la Boa Vila son actualmente 88 las personas que tienen 100 o más años. La mayoría, como es habitual, son mujeres, 66. Celebrar la longevidad es una suerte y este domicilio de Campolongo es todo un ejemplo. Más información

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