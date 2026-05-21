Gustavo Santos

As rúas de Pontevedra gritaron en galego con motivo do Correlingua

As rúas de Pontevedra gritaron en galego con motivo do Correlingua. Coma se fosen afeccionados dun club deportivo, centos de nenos e nenas de todas as idades saíron con carteis e defenderon a utilización da lingua galega. Cunha palabra no peito, «afouteza» ou «bolboreta» entre as máis empregadas, cada alumno manifestouse en público nunha mañá cargada de simbolismo, defensa do valor propio e moito orgullo rexional. A celebración deste ano tivo como lema «Co galego no corazón, facemos revolución», unha proposta do alumnado de 1º de Padaría e Pastelaría do CIFP de Vilamarín que resultou gañadora entre máis de 190 propostas. Más información