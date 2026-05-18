Gustavo Santos

El CHOP impulsa un programa para mejorar el bienestar de cuidadores de personas con alzhéimer

El programa para cuidadores de enfermos de alzhéimer en el área sanitaria de Pontevedra ha celebrado ya una docena de sesiones, valoradas muy positivamente por los participantes. Se trata de una iniciativa del área sanitaria, la asociación AFAPO y la Universidade de Vigo. La parte favorita de los cuidadores son las clases de ejercicio físico. Los objetivos son mejorar su bienestar, reducir la carga emocional y mejorar su condición física.