Rubén López e Diego Gómez, xogadores galego falantes do Pontevedra CF
Desde o berce, Diego Gómez (Amoeiro, 2004) e Rubén López (Silleda, 2004) falaron, quixeron, riron e choraron en galego. Estes novos deportistas aprendérono no seu fogar, como a lingua na que os seus pais, avós e amigos se comunicaron con eles desde sempre. Para eles, o galego non queda só no idioma no que se expresan e pensan: vai máis aló. «Falar galego para min é unha conexión co lugar de onde vés. Eu quero moito o meu pobo, a miña aldea, Amoeiro, e falalo faime sentir cómodo. Síntome como se estivese alí, na aldea, cos meus pais e cos meus amigos», confesa Gómez sobre o significado persoal que ten para el o galego. López mantén unha opinión similar á do seu amigo e compañeiro, aínda que el matiza que tamén é un motivo de orgullo e un sinal de identidade que se defende co uso no día a día.