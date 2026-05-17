Así fue la boda del primer hijo de Sinaí Giménez, rey de los gitanos / R. V.

Así fue la boda del primer hijo de Sinaí Giménez, rey de los gitanos

El pasado 31 de enero se celebró la boda del primogénito de Sinaí Giménez, rey de los gitanos y líder del clan de los Morones en Galicia. El enlace entre Shalim y Yaiza congregó a 400 invitados procedentes de toda España en el restaurante San Miguel de Marcón, en Pontevedra. La celebración cumplió con todas las tradiciones asociadas a ella y se prolongó durante varias horas, como se puede apreciar en el vídeo de más de 4 horas de metraje elaborado por el fotógrafo José Ribero.