Concello de Pontevedra

El Concello reconstruirá todo el techo del Teatro Principal tras confirmar nuevos problemas de seguridad

El Concello reconstruirá por completo el techo del patio de butacas del Teatro Principal tras confirmar que la estructura actual ya no cumple los estándares de seguridad vigentes. La decisión llega después de los trabajos de desmontaje iniciados esta semana, que han permitido comprobar el mal estado de varios elementos ocultos hasta ahora, entre ellos la escayola, los largueros de madera, parte de la estructura de apoyo y la instalación eléctrica.