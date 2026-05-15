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Nueva protesta por el PIA de San Mauro

Nueva protesta por el PIA de San Mauro

Gustavo Santos

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El PIA de San Mauro vuelve a situarse en el centro del debate político y vecinal en Pontevedra. Mientras el Concello defiende que la actuación debe seguir adelante por la necesidad de vivienda protegida y porque supone “un tren que no siempre pasa”, los vecinos afectados por las expropiaciones reclaman transparencia, reuniones directas con la Xunta y el alcalde, y compensaciones justas por unas propiedades que, en muchos casos, forman parte de su historia familiar desde hace generaciones. Este viernes volvieron a concentrarse en el barrio pontevedrés.

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