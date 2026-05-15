Marín estrena por fin su gran casa cultural tras décadas de espera
El Auditorio de Marín abrió este viernes, 15 de mayo, sus puertas con las 550 butacas llenas y un ambiente de gran expectación tras décadas de espera y más de dos años de obras. La inauguración reunió al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y a la alcaldesa, María Ramallo, en un acto con actuaciones de danza, juegos de luces y público abarrotando la sala. El nuevo espacio cultural, situado junto al paseo Alcalde Blanco y la antigua dársena, cuenta con escenario, camerinos, aulas, sala audiovisual y oficinas turísticas, y nace con el reto de convertirse en la gran casa cultural del municipio. Ramallo lo definió como una infraestructura «de justicia» para Marín y reclamó ahora «actividad de la buena» para llenarlo de programación.
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