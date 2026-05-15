Gustavo Santos

Marín estrena por fin su gran casa cultural tras décadas de espera

El Auditorio de Marín abrió este viernes, 15 de mayo, sus puertas con las 550 butacas llenas y un ambiente de gran expectación tras décadas de espera y más de dos años de obras. La inauguración reunió al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y a la alcaldesa, María Ramallo, en un acto con actuaciones de danza, juegos de luces y público abarrotando la sala. El nuevo espacio cultural, situado junto al paseo Alcalde Blanco y la antigua dársena, cuenta con escenario, camerinos, aulas, sala audiovisual y oficinas turísticas, y nace con el reto de convertirse en la gran casa cultural del municipio. Ramallo lo definió como una infraestructura «de justicia» para Marín y reclamó ahora «actividad de la buena» para llenarlo de programación.