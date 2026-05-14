Gustavo Santos

La aparición de la Virgen a Sor Lucía inspira una alfombra de polvo de conchas y marmolina

Realizado por la asociación Conchas e Flores de Bueu, «representa fielmente la aparición de la Virgen a Sor Lucía en Pontevedra el 10 de diciembre de 1925», en palabras de la madre superiora, María de Iranzu. Ha sido un mes de trabajo que ahora se expone en el patio de la Casa del Inmaculado Corazón de Pontevedra para ser admirado por fieles y numerosos peregrinos, que visitan el santuario con motivo del Año Jubilar histórico en torno al Inmaculado Corazón de María.