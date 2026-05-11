Rafa Vázquez

Pontevedra y los Premios Feroz renuevan su compromiso

La ciudad de Pontevedra amaneció estos días engalanada con pancartas con un mensaje enigmático: «Non cambiei». Muchos buscaron en la frase el rastro de una confesión personal o un lema político, pero la respuesta, cargada de música y purpurina, llegó esta mañana en una comparecencia que tuvo más de celebración que de protocolo. La Boa Vila y los Premios Feroz se han jurado fidelidad eterna, o al menos por un tercer año consecutivo que rompe todos los moldes de la organización.