Rafa Vázquez

El convento pontevedrés de Santa Clara se transforma en taller de danza con Fran Martínez

La quietud que durante siete siglos habitó entre las piedras del convento de Santa Clara es desalojada desde este lunes por un eco distinto: el del cuerpo en movimiento. Fran Martínez, coreógrafo y bailarín, ya trabaja en el coro bajo de este espacio monumental, un lugar que hasta ahora solo imaginaba desde fuera y que hoy lo recibe con una «magnificencia» que, reconoce, le ha dejado impactado. «Al verlo desde fuera imaginas lo que puede llegar a ser, pero la verdad es que te deja asombrado, trabajar aquí es un lujo», explica.