@anaaapaz

La nueva vida de la influencer Ana Paz en Nueva Zelanda

Hace menos de un año, Ana Paz terminaba Publicidad y Relaciones Públicas en Pontevedra. Hoy vive en Christchurch, Nueva Zelanda, casi en las antípodas de la ciudad en la que se formó y en uno de los puntos más alejados del planeta para cualquier gallego. Entre un lugar y otro hay escalas interminables, diferencia horaria y una vida que, aunque en redes pueda parecer una sucesión de paisajes espectaculares, tiene mucho más de jornada laboral que de postal perfecta.