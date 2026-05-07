Gustavo Santos

Fillas de Cassandra abre su gira en Pontevedra

Las inmediaciones del Recinto Feiral de Pontevedra han empezado a cambiar de frecuencia. No es solo el murmullo habitual del Lérez y la brisa en los árboles, sino el latido de una «tertulia» que se prepara para ser multitudinaria. Sara Faro y María SOA, el alma de Fillas de Cassandra, han elegido la Boa Vila para la puesta de largo de su segundo trabajo discográfico, un álbum que bajo el título de 'Tertúlia busca recuperar el valor sagrado de la palabra compartida y el espacio público como lugar de encuentro frente al ruido digital.