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El açaí con cada vez más aficionados en Pontevedra

El açaí con cada vez más aficionados en Pontevedra

El açaí con cada vez más aficionados en Pontevedra

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El açaí ya no es una utopía en A Boa Vila. Desde hace un año, en el número 43 de Benito Corbal existe un establecimiento especializado en la preparación del postre brasileño basado en un fruto homónimo. Con esa intención de seguir conquistando lugares en España, tras arrasar en Madrid y BarcelonaAçaí Concept Pontevedra abrió hace un año está causando sensación al ser el único negocio en toda la ciudad especializado en «el concepto del açaí», como bien explica su nombre.

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