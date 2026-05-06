Gustavo Santos

Yago Barral exhibe su magia para FARO

Yago Barral, un mago de 31 años cuenta que su vocación nació a los 16, al ver magia callejera en Pontevedra. Aunque empezó una carrera universitaria por presión familiar, decidió dejarla para formarse en Madrid durante cuatro años en una escuela especializada. Hoy vive plenamente de la magia, actuando en eventos, comuniones, bodas y festivales por distintas comunidades. Prefiere los formatos íntimos, con contacto directo e interacción con el público. También impulsa la programación mágica en Pontevedra, donde apenas hay profesionales activos. Organiza el festival Abraioscopio, que este año será del 17 al 20 de septiembre, y cree que la magia tiene mucho futuro porque el interés del público sigue creciendo.