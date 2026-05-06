Gustavo Santos

Atascos en la AP-9 en Pontevedra por un accidente bajo el puente de A Barca

La circulación por la AP-9 en Pontevedra es complicada en dirección norte desde poco antes de las 12.00 horas a consecuencia de un accidente registrado a esa hora bajo el puente de A Barca, en el kilómetro 130. El vehículo ha quedado atravesado en la calzada y hasta el lugar han acudido al menos dos ambulancias y otros dos coches de los Bomberos, por lo que se registran atascos en los carriles más próximos al río Lérez, que conducen hacia Santiago.