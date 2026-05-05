Rafa Vázquez

Exámenes, entregas y biblioteca hasta la madrugada en el campus universitario de Pontevedra

Mayo ha cambiado el ritmo del campus universitario de Pontevedra. Los pasillos se mueven con más prisa, las conversaciones giran alrededor de exámenes, trabajos pendientes y horarios de estudio, y la biblioteca central, en la Facultad de Comunicación, se convierte en uno de los refugios habituales para afrontar las últimas semanas del curso. El tramo final llega con una sensación compartida entre estudiantes de distintas titulaciones, y no es otra que una frase que se repite en bucle: «Se nos acumula todo».