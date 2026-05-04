Guardia Civil

La Guardia Civil detiene a tres vecinos de O Barco con un kilo de cocaína en Rubiá

El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de O Barco de Valdeorras en colaboración con el Equipo Roca de A Rua en el marco de la operación COMPAY OU (segunda fase) detuvo el día 2 de mayo a tres vecinos de O Barco como presuntos autores de un delito contra la salud publica-trafico drogas y un delito de atentado a agentes de la autoridad. Los detenidos fueron interceptados cuando circulaban con un vehículo por la Nacional 120 término municipal Rubiá, portando 1 kg de cocaína y 103 gramos de anfetaminas. En la detención opusieron resistencia intentando agredir a los agentes. La operación culmina con 11 detenidos.