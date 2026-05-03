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Los afectados en San Mauro elevan el tono: «Nos expropian para darle esto a grupos de poder»

Los afectados en San Mauro elevan el tono: «Nos expropian para darle esto a grupos de poder»

Gustavo Santos

Los afectados en San Mauro elevan el tono: «Nos expropian para darle esto a grupos de poder»

Gustavo Santos

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Los vecinos afectados por el proyecto de interés autonómico, PIA, de San Mauro, que prevé la construcción de 2.010 viviendas en Pontevedra, el 80% de ellas protegidas, elevan el tono de sus críticas contra la Xunta y el Concello y reclaman explicaciones directas sobre el alcance real de las expropiaciones. Denuncian falta de información, valoraciones iniciales que consideran «insultantes» y que con esta decisión tanto el gobierno local como el autonómico truncan sus vidas.

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