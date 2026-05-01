Pontevedra celebrou a súa festa dos Maios
Cinco maios participaron este ano na festa pontevedresa, os dos colexios de Campañó, Froebel, Campolongo, Marcos da Portela e Marcón. As coplas fan de xornal cantado, de memoria oral, de comentario veciñal. Nelas caben a actualidade, as preocupacións, as ironías, as pequenas ledicias e tamén esas críticas que, por ir envoltas en música, semellan máis doces sen deixar de ser certeiras.
Últimos vídeos
