Gustavo Santos

El eclipse solar del 12 de agosto espera una «avalancha de visitantes»

El eclipse solar del próximo 12 de agosto ya ha puesto en marcha los preparativos en la provincia de Pontevedra ante la previsión de una fuerte llegada de visitantes en plena temporada alta. Más de medio centenar de profesionales del sector turístico participaron este lunes en una jornada celebrada en el Palacete das Mendoza para empezar a coordinar la gestión de una cita que se espera multitudinaria y que quiere aprovecharse también como reclamo de astroturismo en Galicia. Más información