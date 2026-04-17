M. B.

Trabajadoras del textil y del calzado se manifiestan en Pontevedra para frenar la firma del convenio estatal de Arte

CIG organiza movilizaciones en toda la comunidad para frenar la firma del convenio estatal de la Asociación Retail Textil de España (Arte), la nueva patronal de grandes empresas como Inditex. Aseguran que el preacuerdo —firmado por CC OO Y Fetico— «supone un importante retroceso en los derechos laborales y salariales de los trabajadores». En la ciudad de Pontevedra, los piquetes salieron a las 8.30 horas desde el cruce de la calle Benito Corbal con Sagasta. Posteriormente, a las 12.00 horas hubo una manifestación en frente el Hospital Provincial. En Vilagarcía, la concentración fue a las 10.00 horas en la calle Alcalde Rei Daviña, en frente de la tienda de ropa «Pull&Bear». UGT también tiene prevista una concentración a las 19.00 horas en Vigo, delante del Museo Marco.