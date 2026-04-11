Rafa Vázquez / Edgar Melchor

La Aña Urbana celebra su duodécima edición en Pontevedra

Las panderetas, el baile y lo tradicional volvieron este sábado a abrirse paso en pleno centro de Pontevedra. La Aña Urbana celebró su duodécima edición transformando la Gran Vía de Montero Ríos y las calles del casco histórico en un escaparate vivo de música y tradición, con decenas de bailarines de distintas agrupaciones protagonizando una jornada en la que el folclore dejó de ser exhibición para convertirse, una vez más, en una práctica compartida por todo el pueblo lerezano. Más información