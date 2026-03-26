Hugo de Dios

KatShin, el negocio pontevedrés especializado en afilado de cuchillos al estilo japonés

Rodrigo Rodríguez, fundador de KatShin, ha impulsado en Pontevedra un negocio especializado en el afilado de cuchillos al estilo japonés, una propuesta artesanal que ha crecido al calor de las redes sociales con más de 10.000 seguidores y millones de reproducciones. Tras afilar cerca de un millar de piezas y ofrecer también alquiler e importación de cuchillos, defiende un trabajo más preciso y respetuoso con el acero y busca dignificar en Galicia la figura del afilador con un enfoque prémium dirigido sobre todo a cocineros y clientes particulares. Más información