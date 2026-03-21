Gustavo Santos

Cuatro heridos al caer parte del falso techo del Teatro Principal de Pontevedra en plena actuación

Parte del falso techo del Teatro Principal de Pontevedra se desprendió en la noche de este viernes durante la celebración del Concierto de Primavera de la Universidade de Vigo, un incidente que obligó a suspender el espectáculo y a desalojar el recinto. Cuatro personas resultaron heridas de carácter leve y, según la información facilitada en el lugar por el concelleiro de Cultura, Demetrio Gómez, ninguna reviste gravedad. Más información