Edgar Melchor

Diez vehículos implicados en un accidente en la AP-9 en Caldas tras una fuerte granizada

La borrasca Joseph continúa sumando estragos. A pesar de haber terminado lo peor tras el fin de la alerta roja por fuertes precipitaciones la pasada madrugada, el temporal continuará hasta el jueves. Durante la jornada de hoy, se registraron en Galicia varios accidentes, entre ellos, dos en la AP-9. El primero, esta mañana con una veintena de vehículos implicados entre Ordes y Sigüeiro en el que resultaron heridos dos diputados del PPdeG y que provocó el corte total de la circulación en la la autopista; y el segundo, también múltiple, con 10 involucrados, al comienzo de esta tarde a la altura de Caldas de Reis. Más información