Atlas News

Llegada de la borrasca Joseph a Caldas de Reis

En Pontevedra, este lunes hay alerta roja por la borrasca Joseph y clases suspendidas en 16 municipios. La Xunta de Galicia les avisaba ayer por la tarde. Porque en 24 horas se pueden acumular más de 150 litros y hay riesgo de inundaciones. La crecida del río Umia es espectacular. Hoy se pide evitar los desplazamientos y por tren, además, está complicado: el temporal ha suspendido la circulación entre Ourense, Vigo y Santiago. Con tanta agua y tanto viento, hay riesgo de derrumbes.