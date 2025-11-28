Rafa Vázquez

Jura de bandera en la Escuela Naval Militar de Marín

La Escuela Naval Militar celebró el acto de Jura de Bandera de los Aspirantes con titulación del Cuerpo General, Infantería de Marina, Ingenieros, Intendencia y Militares de Complemento. Se trata de integrantes de la nueva promoción de alumnos para ser oficiales de la Armada, aspirantes que ingresaron en la academia militar en septiembre pasado y que tres meses después, protagonizaron su primera gran ceremonia, si bien sin la masiva presencia de familiares que reúnen los actos del Día del Carmen, cada 16 de julio.