Activado el plan de riesgo de inundaciones por las lluvias en el río Gallo, en Cuntis

La Dirección Xeral de Emerxencias e Interior ha activado el plan especial para el riesgo de inundaciones en Galicia (Inungal) en fase de preemergencia por las lluvias que se prevén en la Comunidad. Así, según la información trasladada por en 112 Galicia, actualmente está en seguimiento la estación de Umia-Gallo, en Cuntis. En este sentido, la central de emergencias ha alertado de que, en ese punto, pueden observarse desbordamientos puntuales y pide extremar la precaución. La provincia de Pontevedra, según recoge la página web de MeteoGalicia, se encuentra este lunes en alerta amarilla por lluvias, al esperarse más de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. Durante esta jornada, Galicia se encuentra bajo el paso de un frente activo que deja una mañana con cielos muy nublados y con lluvias generalizadas. Más información