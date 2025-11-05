Policía Local de Poio

Nueva fuga con conducción temeraria en Poio

La Policía Local de Poio ha vuelto a intervenir en una fuga con conducción temeraria en el municipio que puso en grave riesgo la seguridad vial. El suceso tuvo lugar hace unos días cuando agentes de la Policía Local debidamente uniformados y en vehículo policial rotulado detectaron la circulación irregular de un turismo en la Rúa Beiramar, zona señalizada como plataforma única con prioridad peatonal y velocidad limitada a 20 kilómetros por hora. Más información