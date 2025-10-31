La Guardia Civil simula la actuación ante un ataque químico en Pontevedra

La Guardia Civil ha realizado un ejercicio NRBQ (Nuclear Radiológico Biológico y Químico) en Pontevedra organizado por la UCO-NRBQ perteneciente al Servicio de Desactivación de Explosivos en relación con el programa anual de ejercicios y simulacros establecido por la Dirección General de la Guardia Civil. El objetivo de estos ejercicios es «evaluar la coordinación y actuación de las unidades que conforman el sistema NRBQ de la Guardia Civil simulando la activación e intervención de diferentes especialistas con capacidades en este ambiente». Más información

