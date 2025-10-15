Policía Local de Poio

Espectacular persecución con fuga de un coche robado en Poio

Una espectacular persecución que se inició en el municipio de Poio y que continuó por el de Pontevedra, terminó con la búsqueda de un conductor fugado con un coche robado en el barrio poiense de Porteliña. Tal y como informaron fuentes de la Policía Local de Poio, todo comenzó poco después de las doce y media del mediodía, cuando una patrulla inició la persecución de un conductor que circulaba con un vehículo sustraído hace semanas en San Salvador. Como los agentes le dieron el alto, al comprobar que se trataba del coche robado, el conductor, que iba acompañado por una mujer, inició la fuga hacia la zona de Fragamoreira de Poio, pasando a una altísima velocidad a la de Campañó y Ponte das Cabras, ya en Pontevedra. En esta última circuló por la zona de tierra habilitada para los peregrinos del Camiño de Santiago, con el altísimo peligro «con temeridad manifiesta» que esto supuso para los peatones. Hay que recordar que se trata de vías en el rural muy estrechas y por las que la velocidad obligatoria es muy reducida, ya que en muchos tramos solo cabe un vehículo.