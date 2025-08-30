Un grupo de orcas provocó en la tarde de este viernes una vía de agua a un velero cuando navegaba al norte de la isla de Ons con tres personas a bordo.

Alrededor de las 19.30 horas, uno de los tres tripulantes llamó al 112 e informó de los hechos: habían sufrido un ataque por parte de orcas, lo que provocó una vía de agua en la embarcación, que había quedado sin gobierno.

El servicio dio aviso a Salvamento Marítimo y al Servizo de Gardacostas de Galicia, que envió al remolcador "Irmáns García Nodal". Al mismo tiempo, también se informó a la Guardia Civil, Policía Local y al GES de Sanxenxo.

Según ha divulgado Gardacostas de Galicia en sus redes, los efectivos autonómicos tuvieron que "emplearse a fondo" para evitar el hundimiento de la embarcación usando "dos bombas de achique, generadores de corriente y un tanque extra de combustible de repuesto".

Finalmente, añade, en colaboración con el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo (CCS) de Vigo que envió al lugar a la "Salvamar Mirach", el velero fue remolcado hasta el puerto de Portonovo.

Este vídeo grabado por los Gardacostas recoge el momento de la asistencia al velero.