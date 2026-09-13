Iñaki Osorio

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El libro infantil «Piratas de la Alegría» narra la situación de Gaza a los niños

La historia nace de una preocupación muy concreta: la infancia palestina. Doallo, autora y educadora, y Jiménez, escritora y también vinculada al ámbito infantil, querían encontrar una manera de hablar de lo que está ocurriendo en Gaza sin dejar a un lado aquello que debería ser propio de cualquier niño. Las dos son madres y llevaban tiempo «dándolle voltas» a cómo convertir esa preocupación en algo que pudiese llegar también a los más pequeños. Sabían que no era fácil hablar de una realidad como la de Gaza y querían hacerlo «co respecto que merece tratar un tema así como é un xenocidio, que afecta tan fortemente ás crianzas». Más información