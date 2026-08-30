Iñaki Osorio

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O’Xastre» senegalés que trabaja en Ourense

Ousseynou Gueye llegó desde Dakar (Senegal) a Madrid en 2010. Posteriormente pasó por A Coruña y terminó en Ourense, donde en la actualidad posee la tienda O'Xastre, en Rúa Moratín, en la que se dedica a hacer arreglos y confección. Inició su viaje hace dieciséis años, cuando él tenía 40, porque «un amigo que vivía en Madrid me dijo que aquí el tema de la costura iba mucho mejor», explica Gueye. Tuvo que dejar a su familia en Senegal para venir a un país completamente desconocido para él en busca de una oportunidad mejor: «Al principio era muy difícil, porque no sabía hablar el idioma y eso es algo muy complicado. Venir no fue nada fácil: tuve que dejar el taller que yo tenía en Senegal; lo dejé todo, vendí la máquina... menos mal que venía con el visado». Actualmente ya habla español y está mucho más adaptado: «Ahora todo va mucho mejor. Gracias a Dios estoy bien, tengo mis papeles y tengo todo».