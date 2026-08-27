Iñaki Osorio

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El sector floristero inicia la campaña de Fieles Difuntos

Aunque agosto aún no haya acabado, hay quien ya tiene la cabeza pensando en noviembre. Y no, no es por las temperaturas que están dejando los últimos coletazos del verano, sino porque de esas fechas depende una parte crucial del negocio al que dedica su vida. ¿De qué sector estamos hablando? Lleven su mente a crisantemos, seres queridos y, sobre todo, a camposantos: los negocios floristas comienzan en estos próximos días a trabajar de cara a la campaña del Día de los Fieles Difuntos, y detrás del centro o la planta que compramos para honrar el sepulcro de nuestros antepasados hay muchísima más labor de la que imaginamos. Más información